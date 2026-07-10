Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşmenin toplam tutarı 1 milyar 470 milyon 500 bin 12 avro olarak gerçekleşti. Yeni anlaşma, devam eden hava savunma sistemi projelerinin seri üretim süreçlerini kapsıyor.

ÇELİKKUBBE Güçlenmeye Devam Ediyor

Türkiye’nin çok katmanlı hava savunma mimarisi ÇELİKKUBBE, KORKUT, HİSAR ve SİPER gibi sistemleri tek bir ağ altında buluşturarak hava sahasının her irtifada korunmasını sağlıyor. Yapay zekâ destekli komuta-kontrol altyapısı sayesinde tehditler anlık olarak tespit edilip değerlendiriliyor.

ASELSAN’ın Kritik Rolü

Projede radar, haberleşme, elektro-optik sensörler ve komuta-kontrol çözümlerinin büyük bölümü ASELSAN tarafından geliştiriliyor. Sistemin “beyni” olarak nitelendirilen HAKİM Hava Komuta Kontrol Sistemi de yerli imkânlarla şirket tarafından üretildi.

Uzmanlar, yeni sözleşmenin yalnızca ASELSAN’ın üretim kapasitesini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli kabiliyetlerini daha da güçlendireceğini değerlendiriyor.