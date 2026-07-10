Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli soruşturmada 76,3 milyar lira işlem hacmi bulunan kripto hesaplara tutar aktarılarak paranın izinin kaybettirilmeye çalışılmasına ilişkin soruşturmada 78 gözaltı kararı verildiği, Ankara merkezli 10 ayrı uyuşturucu soruşturmasında ise eylemleri tespit edilen 119 şüpheliden 88'inin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlarla güçlü koordinasyon ve eş güdüm içerisinde kara para aklama, yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti ve organize suçlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.

Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve sanal ağlar üzerinden yürütülen suç faaliyetlerine, suçtan elde edilen gelirlerin finansal sisteme sokulmasına, gençleri ve toplumu hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı devletin tüm birimleriyle sahada, dijital mecralarda ve finansal sistem içinde etkin bir mücadele verildiğini kaydeden Gürlek, yürütülen soruşturmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan raporlar doğrultusunda önemli bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 76,3 milyar lira işlem hacmi bulunduğu, kripto hesaplara büyük tutarlar aktarıldığı, bu tutarların USDT'ye çevrilerek dış cüzdanlara gönderildiği ve paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edilmiş, soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ise Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma' suçlarına yönelik 10 soruşturma kapsamında operasyon başlatılmıştır. Bu dosyalar kapsamında 25'i cezaevinde olmak üzere toplam 119 şüphelinin atılı suçlara ilişkin eylemleri tespit edilmiş, yapılan tespitlerin ardından 88 şüphelinin 89 ayrı adresine yönelik eş zamanlı operasyon icra edilmiştir."

Soruşturma ve operasyonlarda görev alan personele teşekkür eden Gürlek, "Adalet teşkilatımız, kolluk birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla birlikte suç ve suçluyla mücadelemizi hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.