Bakanlık Yetkilileri Bilgi Verecek

Komisyonun 9’uncu toplantısında Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı temsilcileri, yaşanan olaylar ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında milletvekillerine kapsamlı bilgi sunacak.

Toplantıda, eğitim-öğretim sürecini aksatmadan okul güvenliğinin nasıl güçlendirileceği de değerlendirilecek.

Sosyal Medya Platformları Meclis’te

Hafta içindeki diğer toplantıda ise X, Google, Meta ve TikTok’un Türkiye temsilcileri komisyon üyelerinin karşısına çıkacak.

Temsilciler, çocuk ve gençleri çevrimiçi risklerden korumaya yönelik uygulamalarını anlatacak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Saha Çalışmaları Tamamlandı

Komisyon üyeleri bugüne kadar sekiz toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da incelemelerde bulunarak aileler, eğitimciler, yerel yöneticiler ve uzmanlarla görüşmeler yaptı. Elde edilen bulguların, hazırlanacak nihai rapora ışık tutması bekleniyor.