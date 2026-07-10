X-Ray Taramasında Şüpheli Yoğunluklar Tespit Edildi

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası’na gelen bir tır, risk analizleri doğrultusunda x-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında belirlenen şüpheli yoğunluklar üzerine araçta detaylı arama yapıldı.

Aramada, 450 paket içerisinde toplam 526 kilo 327 gram olduğu belirlenen ve esrar olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.

İkinci Operasyonda da Büyük Yakalama

Aynı gün gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise başka bir tırda yapılan aramada, 530 paket içerisinde toplam 626 kilo 944 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Soruşturma Sürüyor

Operasyonlarda kullanılan tırların toplam piyasa değerinin yaklaşık 6,5 milyon lira olduğu belirlenirken, olaylarla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin gelişmiş teknolojik altyapı ve etkin risk analiz sistemleriyle kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.