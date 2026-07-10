İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, bazı sürücülerin araçlarıyla drift yaptığı ve trafikte tehlikeli akrobatik hareketler sergilediği belirlendi.

Ehliyetlere El Konuldu

Denetimler sonucunda, 14’ü drift, 27’si ise akrobatik hareket nedeniyle olmak üzere toplam 41 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Sürücülere toplam 3 milyon 202 bin lira ceza kesilirken, ehliyetlerine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca araçlar da aynı süreyle trafikten men edildi.

Yetkililer, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.