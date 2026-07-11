Mersin’de otoyolda can güvenliğini tehlikeye atan motosiklet sürücüsüne ağır yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Kuyuluk mevkisinde bir motosiklet sürücüsünün tek teker üzerinde ilerlediği ve seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı tespit edildi.

Kamera Kayıtlarından Yakalandı

İhbar üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyen ekipler, motosiklet sürücüsünün M.M.K. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından sürücü yakalandı.

Ehliyetine El Konuldu, Motosikleti Trafikten Men Edildi

Trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle M.M.K.’ye toplam 46 bin lira idari para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, motosikleti ise 2 ay boyunca trafikten men edildi.

Emniyet ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.