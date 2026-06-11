Washington'dan Misilleme Hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikan ordusuna ait bir helikopterin İran tarafından düşürüldüğünü açıklamasının ardından beklenen misilleme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'daki çeşitli askeri hedeflere yönelik operasyonların başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada saldırıların, ABD güçlerine yönelik tehditlere karşı "meşru müdafaa" kapsamında gerçekleştirildiği ifade edilirken, operasyonların gece saatlerinde başladığı belirtildi.

İran'ın Kritik Noktaları Hedef Alındı

ABD kaynakları, operasyon kapsamında İran'ın askeri gözetleme sistemleri, iletişim altyapısı ve hava savunma tesislerinin hedef alındığını açıkladı. Deniz, hava ve kara unsurlarının koordineli şekilde görev aldığı saldırılarda hassas güdümlü mühimmatların kullanıldığı bildirildi.

Pentagon yetkilileri, bölgedeki Amerikan askerleri ve uluslararası ticaret yollarının güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı operasyonların sürdürüldüğünü vurguladı.

İran Alarm Durumuna Geçti

Saldırıların ardından İran'ın başkenti Tahran'da ve ülkenin güney kesimlerinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi.

İran medyasında yer alan bilgilere göre Hürmüz Boğazı çevresindeki Sirik, Minab, Bender Abbas, Keşm ve Hengam bölgelerinde art arda patlama sesleri duyuldu. Başkent Tahran yakınlarında bulunan Veramin, Kerec ve Kazvin kentlerinden de patlama haberleri geldi.

Denizde Çatışma İddiası

İran basını, Hürmüz Boğazı çevresinde İran ve ABD deniz unsurları arasında çatışmalar yaşandığını öne sürdü. Konuya ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı açıklama yapılmazken, bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

Orta Doğu'da Yeni Kriz Endişesi

Uzmanlar, ABD ve İran arasında yaşanan son gelişmelerin bölgesel güvenlik dengelerini ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle enerji ticaretinin can damarı olarak görülen Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan hareketlilik, küresel piyasalarda da yakından takip ediliyor.