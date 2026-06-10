ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla İran’a yönelik sert ifadeler kullandı. İran’ın uzun süredir yürütülen müzakere süreçlerinde zaman kazanmaya çalıştığını öne süren Trump, Tahran yönetiminin artık bunun sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Trump paylaşımında, İran’ın askeri kapasitesine ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak, “İran’ın ordusu, donanması ve hava kuvvetleri artık yok. Tam anlamıyla yenilgiye uğradılar” ifadelerini kullandı.

“Anlaşma İçin Fazla Zaman Harcadılar”

İran’a daha önce birçok fırsat tanındığını savunan Trump, anlaşma zemininin oluşturulması için uzun süre beklendiğini söyledi.

Trump açıklamasında, “Onlar için son derece iyi olacak bir anlaşmaya varmak adına çok fazla zaman harcadılar. Şimdi ise bunun bedelini ödemek zorunda kalacaklar” dedi.

ABD ve İran Arasında Karşılıklı Saldırılar

Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan askeri gerilimin ardından geldi. ABD yönetimi, Amerikan ordusuna ait Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından İran’a yönelik karşı saldırıların başlatıldığını duyurmuştu. Gece saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli hedeflerin vurulduğu açıklanırken, İran cephesinden de misilleme geldi.

İran’dan Misilleme Açıklaması

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin saldırılarına karşılık olarak bölgedeki Amerikan üslerinin hedef alındığı belirtildi.

Karşılıklı saldırılar sonrası bölgede tansiyon yükselirken, uluslararası kamuoyu gelişmeleri yakından takip ediyor.

Operasyonların Tamamlandığı Duyuruldu

ABD ordusu tarafından yapılan son açıklamada ise İran’a yönelik saldırıların sabah saat 05.00 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

Ancak taraflardan gelen sert açıklamalar ve karşılıklı suçlamalar, Orta Doğu’da yeni bir çatışma dalgası yaşanabileceği yönündeki endişeleri artırıyor.