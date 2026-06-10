İstanbul Polisi Uyuşturucu Şebekelerine Geçit Vermedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve suç örgütlerinin çökertilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı.

Yaklaşık 10 gün süren teknik ve fiziki takip sonucunda, ulusal ve uluslararası bağlantıları bulunan uyuşturucu şebekeleri ile sokak satıcıları tespit edildi. Operasyonun hedefinde özellikle Beyoğlu başta olmak üzere İstanbul genelinde faaliyet gösteren uyuşturucu ağları yer aldı.

4 İlde Eş Zamanlı Baskın

İstanbul merkezli operasyonlar; Diyarbakır, Şanlıurfa ve Kocaeli’yi de kapsayacak şekilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Önceden belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda toplam 110 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonlarda;

848 kilo 650 gram metamfetamin,

416 kilo 67 gram skunk,

20 kilo 603 gram kokain,

87 kilo 650 gram kimyasal katkı maddesi,

60 bin adet sentetik ecza hapı,

6 adet ruhsatsız tabanca

ele geçirildi.

Böylece operasyon kapsamında toplam 1 ton 285 kilo 320 gram uyuşturucu maddeye el konuldu.

15 Kişi Tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 15’i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 95 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Uyuşturucu Ticaretine Karşı Mücadele Sürüyor

Güvenlik güçleri, gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtirken, özellikle organize suç örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.