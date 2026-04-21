FSGP: Türk Hava Kuvvetleri’nin Beyni

HAVELSAN tarafından geliştirilen Görev Planlama Sistemi (FSGP), 2003 yılından bu yana süren geliştirme süreci ve 2007’den itibaren aktif kullanım tecrübesiyle, Türk Hava Kuvvetleri için kritik bir yazılım altyapısı haline geldi.

Sistem; görev planlama, görev icrası ve görev sonrası analiz süreçlerinde sunduğu geniş kabiliyetlerle, farklı uçak platformları ve mühimmatlar için entegre bir çözüm sunuyor. Bugün itibarıyla FSGP, Türk Hava Kuvvetleri’nin ana görev planlama sistemi olarak aktif şekilde kullanılıyor.

Tek Platformda Tüm Görevler

FSGP’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri, farklı görev ve platform ihtiyaçlarını tek çatı altında toplayabilmesi. Bu sayede operasyonel süreçlerde hız, koordinasyon ve güvenlik üst seviyeye taşınıyor.

Sistem, sahada kanıtlanmış performansıyla yalnızca bir yazılım değil; hava operasyonlarının yönetiminde stratejik bir merkez haline gelmiş durumda.

HÜRJET ve KAAN ile Entegre Ediliyor

Yeni nesil hava platformlarına entegrasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. HÜRJET için FSGP’nin yakın zamanda devreye alınması planlanırken, KAAN için entegrasyon süreci başarıyla sürdürülüyor.

Bu entegrasyonlarla birlikte FSGP’nin, Türkiye’nin milli hava gücünün tamamını yerli ve milli imkanlarla desteklemesi hedefleniyor.

HÜRJET’te Seri Üretim ve İlk İhracat Başarısı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen HÜRJET projesinde seri üretim süreci devam ederken, uçak ilk ihracat başarısını İspanya ile imzalanan anlaşmayla elde etti.

Planlamalara göre HÜRJET’in:

2027 yılında Türkiye’de,

2028 yılında ise İspanya’da aktif göreve başlaması hedefleniyor.

Simülatör ve Yazılım da İhraç Edilecek

HAVELSAN, HÜRJET’in etkin kullanımını desteklemek amacıyla geliştirdiği tam görev ve uçuş eğitim simülatörünü de teslimata hazırlıyor. Türk Hava Kuvvetleri için bu yıl hazır hale getirilecek simülatör, HÜRJET ile birlikte İspanya’ya ihraç edilecek.

Ayrıca HÜRJET’e entegre edilecek Görev Planlama Sistemi (FSGP) de sözleşme kapsamında yurt dışına satılacak.

Türkiye Savunma Sanayinde Yeni Eşik

FSGP’nin hem milli platformlara entegrasyonu hem de ihracat sürecine dahil edilmesi, Türkiye’nin savunma teknolojilerinde ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor.

Yerli yazılım, yerli uçak ve küresel pazara açılan sistemler… Türkiye, savunma sanayinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.