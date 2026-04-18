KOVAN İlk Kez Yurt Dışında Askeri Alanda Kullanımda

HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli kurumsal kaynak yönetim sistemi KOVAN, uluslararası alanda önemli bir adım attı. Sistem, Azerbaycan Savunma Bakanlığı bünyesinde “Personel Yönetim Bilgi Sistemi” olarak aktif hale getirildi.

Daha önce Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, BOTAŞ, Yüksek Seçim Kurulu ve Teknopark İstanbul gibi kritik kurumlarda kullanılan KOVAN, bu adımla birlikte ilk kez yurt dışındaki bir askeri kurumda devreye alınmış oldu.

Yerli ERP Hamlesi: Dışa Bağımlılığı Azaltıyor

KOVAN, Türkiye’nin dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda geliştirilen yerli bir kurumsal kaynak planlama (ERP) çözümü olarak öne çıkıyor. Özellikle yabancı yazılımlara olan bağımlılığı azaltmayı hedefleyen sistem, kritik verilerin yerli altyapılar üzerinde güvenle tutulmasını sağlıyor.

Açık kaynak teknolojilerle geliştirilen altyapısı sayesinde hem güvenlik hem de esneklik sunan KOVAN, kamu, savunma ve özel sektör için stratejik bir alternatif oluşturuyor.

Tüm Süreçler Tek Platformda

KOVAN sistemi;

İnsan kaynakları yönetimi

Finans ve muhasebe

Lojistik ve tedarik

Varlık yönetimi

gibi birçok kritik iş sürecini tek bir platform altında birleştiriyor. Büyük veri analitiğine uygun yapısı sayesinde kurumlara güçlü bir veri yönetimi altyapısı sunuyor.

Hem kurum içi sunucularda hem de bulut sistemlerde çalışabilen platform, modern arayüzüyle kullanıcı dostu bir deneyim sağlıyor.

Yüksek Güvenlik, Milli Altyapı

Savunma sanayi standartlarında geliştirilen KOVAN, üst düzey siber güvenlik protokolleriyle dikkat çekiyor. Kritik verilerin korunması açısından önemli bir avantaj sağlayan sistem, Türkiye’nin “Milli Teknoloji Hamlesi” vizyonunun yazılım ayağını güçlendiren projeler arasında yer alıyor.

Erdoğan’dan KOVAN Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şubat ayında HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, milli yazılımın önemine işaret etmişti.

Erdoğan, Türkiye'nin en kritik verilerini HAVELSAN gibi milli ve güvenilir kurumların yazılımlarıyla kodladıklarını vurgulayarak, "Kurumlarımızın altyapılarını HAVELSAN'ın milli mühendislik ürünü KOVAN Yeni Nesil İş Yönetim Sistemi ile koruyor ve güçlendiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Dijital Bağımsızlıkta Yeni Dönem

Uzmanlara göre KOVAN’ın yurt dışına açılması, Türkiye’nin yazılım ihracatı ve dijital bağımsızlık hedefleri açısından kritik bir gelişme. Sistem, yalnızca bir yazılım çözümü değil; aynı zamanda stratejik bir güvenlik aracı olarak değerlendiriliyor.