İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 503 şüpheliden 261'i tutuklanırken, çok sayıda mal varlığına el konuldu.

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı tespit edilen şüpheliler hedef alındı.

Vatandaşları Farklı Yöntemlerle Dolandırdılar

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarında şüphelilerin; "Kamu görevlisi veya banka çalışanı gibi kendilerini tanıttıkları", "Güzellik merkezleri üzerinden yüksek bedelli sözleşmeler imzalattıkları", "İş bulma vaadinde bulundukları", "Sahte internet siteleri üzerinden araç kiralama ilanları yayımladıkları" tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin bu yöntemlerle vatandaşlardan yaklaşık 985 milyon 507 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

17 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Operasyonlar; Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tunceli, Yalova ve Zonguldak'ta gerçekleştirildi.

Eş zamanlı baskınlarda 503 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

261 Şüpheli Tutuklandı

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 261'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 242 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

MASAK Raporları Dikkat Çekti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 1 milyar 135 milyon 707 bin liralık işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda suç gelirlerinin izine ulaşıldı.

Çok Sayıda Mal Varlığına El Konuldu

Operasyonlarda;

Ruhsatsız silahlar,

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Cep telefonları,

Dijital materyaller,

Elektronik cihazlar,

SIM kartlar,

Çek ve senetler,

Türk lirası ve döviz,

Ziynet eşyaları

ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar 50 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlığına da el konuldu.

Dolandırıcılıkla Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Yetkililer, vatandaşların özellikle internet üzerinden yapılan yatırım, araç kiralama ve iş vaadi içerikli ilanlara karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonların ülke genelinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Güvenlik güçleri, vatandaşların şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurmaları çağrısında bulundu.