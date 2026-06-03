Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Business Forum toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye’nin iklim diplomasisinde yeni bir döneme hazırlandığını belirterek, iş dünyasını yeşil dönüşüm projeleriyle COP31 sürecine aktif katılmaya davet etti.

Bakan Kurum: COP31 Sürecinde Türk İş Dünyası Belirleyici Rol Üstlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Business Forum-Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede yeni bir döneme hazırlandığını belirterek iş dünyasına önemli çağrılarda bulundu.

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından devlet ve özel sektörün güçlü iş birliği sayesinde şehirlerin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde önemli başarılar elde edildiğini söyledi.

Kurum, "Daima aynı şeye inandık ve 'bu zor günleri birlikte atlatacağız' dedik. Hamdolsun öyle de oldu. O toplantılarda aldığımız kararlar temennilerde kalmadı" ifadelerini kullandı.

COP31 Sürecinde İş Dünyasına Kritik Görev

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 sürecinde iş dünyasının aktif rol üstleneceğini belirten Kurum, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) COP31 iş dünyası temsilcisi olarak görevlendirildiğini açıkladı.

Kurum, TOBB'un iş dünyasının önceliklerini belirleyerek COP31 sürecine katılımı artıracağını ve paydaşlar arasında koordinasyonu sağlayacağını vurguladı.

"COP31 Bir Dönüm Noktası Olacak"

COP31'in yalnızca bir uluslararası zirve olmadığını belirten Bakan Kurum, bu organizasyonun Türk sanayisinin ve özel sektörünün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği önemli bir platform olacağını ifade etti.

Kurum, "Biz COP31'i, reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini dünyaya göstereceği bir dönüm noktası olarak görüyoruz" dedi.

Enerji Güvenliği ve Yeşil Dönüşüm Ön Planda

Toplantıda enerji dönüşümüne de değinen Bakan Kurum, son dönemde yaşanan küresel enerji krizlerinin ülkelerin enerji bağımsızlığının ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Temiz enerji dönüşümü, düşük karbonlu sanayileşme, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım, iklime dayanıklı şehirler ve finansman mekanizmalarının COP31'in temel gündem maddeleri arasında yer alacağını belirtti.

"En Büyük Sorun Finansmana Erişim"

Yeşil dönüşüm sürecinde özellikle gelişmekte olan ülkelerin teknolojiye erişim ve uygun maliyetli finansman konusunda ciddi zorluklar yaşadığına dikkat çeken Kurum, özel sektörün sürece daha güçlü katılımının uluslararası iklim finansmanına erişimi de kolaylaştıracağını söyledi.

Kurum, "Özel sektörün ve finans dünyasının iklim eylemine güçlü katılımı artık bir tercih değil zorunluluktur" ifadelerini kullandı.

İş Dünyasına Çağrı

Türk özel sektörüne seslenen Bakan Kurum, COP31'e kadar yeşil dönüşüm taahhütlerinin, başarılı uygulama örneklerinin ve finansmana hazır projelerin ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Kurum, "İklim eylemini yalnızca çevre politikası değil; rekabetçilik, ihracat, teknoloji, istihdam ve kalkınma politikası olarak görelim. COP31 sürecine somut öneriler ve uygulanabilir iş modelleriyle gelmenizi istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunda kamu ve özel sektör iş birliğinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Kurum, COP31'in bu alanda yeni fırsatların kapısını aralayacağını sözlerine ekledi.