23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dulkadiroğlu Yahya Kemal İlkokulu’nda geniş katılımla düzenlenen programla kutlandı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen programa; Vali Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende ayrıca, geçtiğimiz günlerde Ayser Çalık Ortaokulu’nda yaşanan menfur saldırıda hayatını kaybeden Ayla öğretmen ve öğrenciler unutulmadı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla anılan kayıplar, törende duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmalarda, çocukların geleceğin teminatı olduğu vurgulanırken, milli egemenliğin ve bağımsızlığın önemi bir kez daha hatırlatıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı Okul Müdürü Ali Us yaptı. Ardından kürsüye çıkan İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, 23 Nisan’ın milli egemenliğin simgesi olduğunu vurgulayarak, çocukların ülkenin geleceği olduğunu ifade etti.

Turan Akpınar konuşmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü olan bu özel günün, dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olduğuna dikkat çekti. Akpınar, çocukların daha aydınlık bir Türkiye’nin teminatı olduğunu belirterek, onların en iyi şekilde yetişmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur saldırı hepimizin yüreğini derinden yaraladı. Bu elim olayda hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Ayla hocamıza ve evlatlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu duygu ve düşüncelerle tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum” dedi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler büyük beğeni toplarken program, öğrencilerin sergilediği renkli performanslar ve gösterilerle sona erdi.