Vali Ünlüer’e, arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları resmi hediye eden Bingöl, çizimin; okulu, iyiliği, saygıyı, barışı, dostluğu ve güçlü bir aile olmayı simgelediğini ifade etti.



Devir teslim töreninde konuşan Temsili Vali Tunahan Bingöl, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün önemine vurgu yaparak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Valimiz Mükerrem Ünlüer ise çocukların ülkemizin geleceği olduğunu belirterek, bulundukları makamların birer emanet olduğunu ifade etti.



Görevi devralmasının ardından ilk talimatlarını veren Temsili Vali Tunahan Bingöl; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek okullardaki park alanlarının artırılmasını istedi. Ardından İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile görüşen Temsili Vali Bingöl, kentteki güvenlik güçlerinin sayısının artırılması yönünde talimat verdi.



Devir teslim törenine Temsili Vali Tunahan Bingöl’e İl Millî Eğitim Müdürü, okul müdürü, öğretmeni ve ailesi eşlik etti.