23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda anlamlı bir devir teslim töreni gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bu özel günde makam koltuğunu Şehit Fatih Gök İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Erva Zehra Boyraz’a devretti.

Temsili devir teslim töreni, bayramın ruhuna yakışır şekilde samimi ve renkli görüntülere sahne oldu. Minik başkan Erva Zehra Boyraz’a teslim töreninde; kuzeni özel gereksinimli şampiyon yüzücü Sertaç Tahsin Boyraz, okul müdürü Duran Gül ve öğretmenleri de eşlik etti. Tören boyunca heyecanı gözlerinden okunan Erva Zehra Boyraz, başkanlık makamında oturarak hem duygu ve düşüncelerini paylaştı hem de çocukların beklentilerine yönelik mesajlar verdi.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 23 Nisan’ın sadece bir bayram değil, aynı zamanda çocuklara verilen değerin ve duyulan güvenin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Görgel, geleceğin teminatı olan çocukların daha güçlü, bilinçli ve donanımlı bireyler olarak yetişmesi için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti. Temsili başkan Erva Zehra Boyraz ise böyle anlamlı bir günde Büyükşehir Belediye Başkanı olmanın gururunu yaşadığını belirterek, kendisine bu fırsatı sunan Başkan Görgel’e teşekkür etti.

“Tüm Yavrularımızın Bayramını Tebrik Ediyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Bu anlamlı gün vesilesiyle geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza duyduğumuz güveni bir kez daha göstermek istedik ve makamımızı kıymetli yavrumuz Erva Zehra’ya emanet ettik. Çocuklarımızın gözlerindeki umut, heyecan ve hayaller, bizlere sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatıyor. Onlara daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ancak bu bayramı ne yazık ki buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaşanan menfur saldırı hepimizin yüreğini derinden yaraladı. Bu elim olayda hayatını kaybeden kıymetli öğretmenimiz Ayla hocamıza ve evlatlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kahramanmaraşlı çocuklarımız olmak üzere tüm evlatlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.