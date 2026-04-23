Bayram sabahında okul önüne gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenleri unutmadı. Kapıya bırakılan karanfiller, asılan fotoğraflar ve “Unutmayacağız” notları, yüreklerdeki sızıyı bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Veliler ve mahalle sakinleri, bu yıl bayramın kendileri için sadece bir takvim günü değil, derin bir yas günü olduğunu dile getirdi.

Geçmiş yıllara ait 23 Nisan görüntülerinde çocukların neşeyle koştuğu, bayraklar eşliğinde gösteriler yaptığı anlar sosyal medyada yeniden paylaşılırken, bugünkü sessizlikle oluşan tezat herkesi derinden etkiledi.

Öte yandan, saldırının ardından öğrencilerin farklı okullara yönlendirilmesiyle birlikte eğitim süreci devam ederken, psikososyal destek çalışmaları da sürüyor. Kahramanmaraş, bir yandan yaralarını sarmaya çalışırken, diğer yandan 23 Nisan’ın anlamını yaşatmaya çabalıyor. Ancak bu yıl bayram sevinci, kaybedilen canların hatırasıyla birlikte buruk yaşanıyor.