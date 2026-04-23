Geçtiğimiz günlerde yaşanan okul saldırısının gölgesinde daha sade düzenlenen programda, hem bayram coşkusu hem de hüzün bir arada yaşandı. Minik başkan Halil Sami, görev süresince okulunun yanına halı saha yapılması talebinde bulunurken, Başkan Toptaş bu isteğin değerlendirileceğini belirtti.

Ayrıca 23 Nisan doğumlu olan Halil Sami için sürpriz bir doğum günü kutlaması da yapıldı.

Başkan Toptaş, konuşmasında çocukların güvenliği ve geleceğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak, bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Program, hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Minik başkan Halil Sami, yaptığı konuşmada çok mutlu olduğunu ifade ederek çocuklar için daha fazla sosyal alan istediğini dile getirdi.

Programda ayrıca Halil Sami’ye günün anısına çeşitli hediyeler takdim edildi. Hediyelerin verilmesi sırasında yaşanan samimi anlar, programa katılanların yüzünde tebessüm oluşturdu.