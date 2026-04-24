Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını anımsatan Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta milletçe hepimizi ziyadesiyle üzen iki olay yaşadık. Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'yi başarıyla yöneten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin, ışıl ışıl parlayan gözleri, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleri, şefkat ve merhamet dolu yürekleriyle her birinin kendilerinin umudu olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz. Biliyorum ki aranızdan çok kıymetli isimler çıkacak. Bilimde, sanatta, sporda, siyasette, sivil toplumda, yani hayatın her alanında birer yıldız gibi parlayacaksınız. Yeter ki hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin. Yeter ki kendinize güvenin. Başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Gerisi sadece biraz sabır ve zaman meselesidir. Bundan hiçbir şüphe duymadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün ne yapıyorsak, sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gözlerinizdeki ışık hayatınız boyunca hiç sönmesin diye yapıyor, bunun samimi mücadelesini veriyoruz. Sizleri seviyor, her birinize inanıyor, güveniyorum. Hepinizi tek tek gözlerinden öpüyorum. Ailelerinize, öğretmenlerinize ve üzerinizde emeği olan herkese buradan selamlarımı iletiyorum. Ziyaretiniz için teşekkür ediyor, hepinize sağlıklı, mutlu ve başarılı ömürler diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eğitim camiası adına teşekkür ederek, şunları dile getirdi:

"Ramazan ayında 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temasıyla milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan etkinlikler yapmıştık. Nisanda da vatan sevgisi, bayrak sevgisi, millet sevgisi, milli egemenlik gibi kavramlar etrafında çocuklarda farkındalık oluşturacak etkinlikler yapılmasını okullardan istemiştik. Nisanın teması, 'Maarifin Kalbinde Çocuk'tu. Ayın başından itibaren okullarımızda bu kapsamda çok sayıda etkinlik oldu. Çocuklarımız ezan, bayrak gibi bizi bir arada tutan değerlerimize sahip çıkacak etkinlikler yaptılar. Fakat geçtiğimiz hafta yaşadığımız menfur olay, hepimizin canını sıktı, üzdü. Sizin de desteklerinizle inşallah okullarımızda çocuklarımızın daha sağlıklı, daha güvenli ortamda bir eğitim öğretim almalarını sağlayacağız."

Bakan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanım, talimatınızla çocuklara, kendi çocuklarımız gibi, emanet hissiyle yaklaşarak, abilik, ablalık, öğretmenlik yaparak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Sizin de sürekli ifade ettiğiniz gibi, çocuklar bizim geleceğimiz, çiçeklerimiz. O şuurla sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bu süreçteki destekleriniz için şahsım, çocuklarımız ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Kabulde, Bengü Yeşilbaş isimli 2. sınıf öğrencisi kendi yazdığı bir şiir kitabını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

Kitabın kendisine ait olup olmadığını soran Erdoğan, "Her kelimesi, her cümlesi bana ait" yanıtını alınca, "Ben de bunu tek tek okuyacağım." dedi. Bengü Yeşiltaş, akrostiş yöntemiyle yazdığı "Recep Tayyip Erdoğan" şiirini okudu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinden 4 yaşındaki Gülsu Işıl Korkmaz ve ağabeyi Mutlucan Korkmaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir okudu. Programın sonunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından çocuklara bisiklet armağan edildi.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "TRT 48. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı"na katıldı.

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çatışmaları durdurmak, çocukların gözyaşlarını silmek için gayret ediyoruz. Tek amacımız dünyanın tüm çocuklarının huzur ve güven içinde kardeşçe yaşaması" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Meclis Tören Salonu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 23 Nisan Resepsiyonu'na katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ile Tören Salonu'nun yanında bulunan Mermerli Salon'a geçen Erdoğan, burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kabine üyeleri ve bazı davetlilerle bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Partililerle görüşen Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve diğer davetlilerle de selamlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından Meclis'ten ayrıldı.