Dijital Dünyada Yeni Dönem Başladı

Türkiye’de sosyal medya ve dijital platform kullanımına yönelik önemli bir düzenleme yürürlüğe girdi. Yeni yasayla birlikte 15 yaş altı çocukların sosyal medya ve dijital hizmetlere erişimi sınırlandırılırken, platformlara da ciddi sorumluluklar yüklendi.

Uygulamanın detayları çıkarılacak yönetmelikle netleşecek olsa da, temel çerçeve şimdiden dijital dünyada köklü değişimlerin habercisi olarak değerlendiriliyor.

15 Yaş Altına Erişim Sınırlaması

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi, 15 yaş altı kullanıcıların sosyal medya platformlarına erişiminin sınırlandırılması oldu.

Platformlar artık yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda olacak. 15 yaşını doldurmamış bireylerin hesap açması ya da aktif kullanım sağlaması engellenirken, 15 yaş üstü kullanıcılar için de yaşa uygun içerik sunumu zorunlu hale getirilecek.

Platformlara Ağır Yaptırımlar Geliyor

Kurallara uymayan dijital platformları ciddi yaptırımlar bekliyor.

Yeni düzenlemeye göre:

Para cezaları

Reklam yasakları

Bant daraltma uygulamaları

gibi yaptırımlar devreye alınabilecek. Bu durum, özellikle uluslararası platformların Türkiye’deki faaliyetlerini doğrudan etkileyecek.

Ebeveyn Kontrolü Zorunlu Olacak

Düzenleme sadece platformları değil, aileleri de sürecin merkezine alıyor.

Ebeveynler için geliştirilecek kontrol araçları artık zorunlu olacak. Aileler, çocuklarının dijital kullanım süresini, hesap ayarlarını ve yaptıkları işlemleri takip edebilecek. Bu sayede çocukların internet ortamında daha güvenli bir şekilde vakit geçirmesi hedefleniyor.

Oyun Platformları da Kapsamda

Yasa yalnızca sosyal medya platformlarını değil, oyun platformlarını da kapsıyor.

Özellikle çocukların yoğun zaman geçirdiği dijital oyun ortamlarında da yaş sınırı, içerik denetimi ve ebeveyn kontrolü gibi uygulamalar devreye alınacak.

Uygulama Nasıl Hayata Geçecek?

Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından platformlara belirli bir geçiş süresi tanınacak. Bu sürecin yaklaşık 6 ay içinde tamamlanması planlanıyor.

Bu süre zarfında platformların:

Yaş doğrulama sistemi kurması

İçerik derecelendirmesi yapması

Şikayet mekanizmalarını güçlendirmesi

gerekecek.

Denetimler Sıkılaşacak

Yeni dönemde sadece erişim değil, kullanım da denetlenecek.

Kullanım süreleri, hesap güvenliği ve ücretli işlemler kontrol altında tutulacak. Ayrıca alınan kararların en geç 1 saat içinde uygulanması zorunlu olacak.

Yurt Dışı Platformlara Temsilci Şartı

Günlük erişimi 100 binin üzerinde olan yurt dışı platformlar için Türkiye’de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Bu adım, denetim ve yaptırımların daha etkin uygulanmasını sağlayacak.

Dünya da Benzer Yolda

Türkiye, sosyal medyada yaş sınırı uygulayan ülkeler arasında yerini aldı.

Avustralya: 16 yaş altına tamamen yasak

Endonezya: 16 yaş altına hesap açma yasağı

Fransa: 15 yaş altına sınırlama

gibi örnekler, küresel ölçekte benzer bir eğilimin yükseldiğini gösteriyor.

Uzmanlar Ne Diyor?

Uzmanlara göre bu düzenleme, çocukların dijital dünyadaki risklerden korunması açısından kritik bir adım. Ancak uygulamanın başarısı, denetim mekanizmalarının etkinliğine ve ailelerin bilinçli kullanımına bağlı olacak.