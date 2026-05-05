Afetin Ardından İlk Adım: Milyonluk Destek
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa’da yaşanan fırtına ve sağanak yağış sonrası oluşan zararların giderilmesi için acil destek sağlandığını açıkladı.
Bu kapsamda:
- Gaziantep’e 100 milyon TL
- Şanlıurfa’ya 50 milyon TL
olmak üzere toplam 150 milyon TL kaynak valiliklerin kullanımına sunuldu.
Gaziantep’te Elektrik Altyapısı Büyük Hasar Aldı
Gaziantep’te etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle enerji altyapısında ciddi tahribata yol açtı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre:
- 127 elektrik direği devrildi
- 67 direk arası iletken hat zarar gördü
Bu durum, bazı bölgelerde enerji kesintilerine neden oldu.
233 Personel Sahada: Enerji İçin Seferberlik
Afet sonrası enerji arzının sağlanabilmesi için ekipler hızla sahaya indi.
- Diğer illerden destek ekipler ve jeneratörler bölgeye sevk edildi
- Alternatif hatlar üzerinden geçici enerji sağlandı
- 233 personel ile kalıcı onarım çalışmaları başlatıldı
Yetkililer, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi.
Bazı Mahallelerde Çalışmalar Sürüyor
Hasarın yoğun olduğu mahallelerde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Özellikle:
- Burak
- Gazikent
- Belkız
- Yeditepe
- Bedir
- Kızılhisar
- Kıbrıs
- Dumlupınar
- Güzelvadi
bölgelerinde onarım süreci sürüyor.
Yetkililer, akşam saatlerine kadar enerji arzının tamamen sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
“Vatandaşımızın Yanındayız” Mesajı
Bakan Çiftçi açıklamasında, afetin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.