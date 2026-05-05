Afetin Ardından İlk Adım: Milyonluk Destek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa’da yaşanan fırtına ve sağanak yağış sonrası oluşan zararların giderilmesi için acil destek sağlandığını açıkladı.

Bu kapsamda:

Gaziantep’e 100 milyon TL

Şanlıurfa’ya 50 milyon TL

olmak üzere toplam 150 milyon TL kaynak valiliklerin kullanımına sunuldu.

Gaziantep’te Elektrik Altyapısı Büyük Hasar Aldı

Gaziantep’te etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış, özellikle enerji altyapısında ciddi tahribata yol açtı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre:

127 elektrik direği devrildi

67 direk arası iletken hat zarar gördü

Bu durum, bazı bölgelerde enerji kesintilerine neden oldu.

233 Personel Sahada: Enerji İçin Seferberlik

Afet sonrası enerji arzının sağlanabilmesi için ekipler hızla sahaya indi.

Diğer illerden destek ekipler ve jeneratörler bölgeye sevk edildi

Alternatif hatlar üzerinden geçici enerji sağlandı

233 personel ile kalıcı onarım çalışmaları başlatıldı

Yetkililer, çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını bildirdi.

Bazı Mahallelerde Çalışmalar Sürüyor

Hasarın yoğun olduğu mahallelerde ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Özellikle:

Burak

Gazikent

Belkız

Yeditepe

Bedir

Kızılhisar

Kıbrıs

Dumlupınar

Güzelvadi

bölgelerinde onarım süreci sürüyor.

Yetkililer, akşam saatlerine kadar enerji arzının tamamen sağlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

“Vatandaşımızın Yanındayız” Mesajı

Bakan Çiftçi açıklamasında, afetin ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.