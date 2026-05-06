Gaziantep'te 3 gün önce yaşanan fırtına nedeniyle hasar gören 61 okuldan 54'ü eğitim öğretime hazır hale geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs'ta yaşanan afetin ardından hasar tespit edilen kamu binalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda hasar tespit edilen ve eğitim öğretime ara verilen 61 okuldan 54'ünde yürütülen çalışmalar tamamlandı ve eğitim öğretime hazır hale geldi.

Olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle çalışmaların tamamlanamadığı merkez Şehitkamil ilçesindeki Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi, Kürşat Tüzmen Ortaokulu, Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu ile Nizip ilçesindeki Dazhöyük İlkokulu'nda eğitime 2 gün daha ara verildi.