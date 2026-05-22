Cumhuriyet Halk Partisi’nde 2023 kurultayına ilişkin verilen mutlak butlan kararı, siyaset gündeminde geniş yankı uyandırdı. Kararın ardından açıklamalarda bulunan davanın başvurucusu ve eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dikkat çeken mesajlar verdi.

Eskişehir’de bir yakınının cenazesi için bulunduğu sırada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Savaş, kararın Türk siyaseti açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

“Bu Son Yüzyılın En Önemli Siyasi Davalarından Biriydi”

Lütfü Savaş, sürecin yalnızca CHP iç meselesi olmadığını belirterek, kararın Türkiye siyaseti açısından önemli olduğunu söyledi. Savaş, “Bu dava sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ni değil, Türk demokrasisini ilgilendiren önemli bir süreçti” değerlendirmesinde bulundu.

CHP’nin tarihi ve kurumsal kimliğine dikkat çeken Savaş, partinin kamuoyu nezdinde tartışmalı hale gelmesine sessiz kalamadığını ifade etti.

“CHP’nin Kirletilmesine Sessiz Kalamazdım”

Davayı açma gerekçesine ilişkin konuşan Savaş, kurultaya yönelik iddiaların uzun süredir kamuoyunda tartışıldığını belirterek, parti yönetiminin bu konuda yeterli açıklama yapmadığını savundu. Bu nedenle hukuki süreci başlattığını ifade eden Savaş, mahkemenin verdiği karara saygı duyduğunu söyledi.

Savaş, “Buradaki esas amaç, yüzyılı geçmiş bir geçmişi olan ve Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partililere değil Türkiye'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğine inanan herkesin sahiplendiği bir Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili bir konuydu. Cumhuriyet Halk Partisinin konusu neydi? Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 veya 5 defa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na 'şaibeli kurultayın genel başkanı' diye hitap etti.

Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı bir özel kanalda, bunun yanlış olduğunu ve buna bir cevap verilmesi gerektiğini ifade etti. Baktık ki bunlarla ilgili hiçbir konu konuşulmadı genel merkezimiz, Genel Başkanımız tarafından. Ben de Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay delegesi ve Hatay'ın geçmiş 3 dönem belediye başkanlığı yapan biri olarak ve bu konuda şuurlu bir vatandaş olarak Cumhuriyet Halk Partisinin kirletilmesine müsaade edilmemesi gerektiğini düşündüm.” dedi.

“Ne Yas Günü Ne Zafer Günü”

Lütfü Savaş, karar sonrası parti tabanına birlik mesajı verdi. Kararın herhangi bir kesim için kutlama ya da hayal kırıklığı nedeni olmaması gerektiğini vurgulayan Savaş, “Bu karar bizim için sevinç günü değil” dedi.

Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tabii ki önceki mahkeme sonucuna da ben saygıyla karşılık cevap verdim. Mahkemenin vermiş olduğu kararı saygıyla izledim. Bugünkü mahkemenin vermiş olduğu karara da saygılıyız. Cumhuriyet Halk Partisine gönül vermiş herkes için geçerli, geçmiş dönemin yanında olanlar için de şu anki dönem yönetiminin yanında olan arkadaşlarımız için de ne bir taraf için üzüntü vesilesidir ne bir taraf için de sevinç çığlıkları attıracak bir vesiledir."

CHP’ye Birlik Çağrısı

Savaş, hem mevcut yönetime destek verenler hem de önceki yönetimle hareket eden partililerin ortak paydada buluşması gerektiğini belirtti. CHP’nin güçlü şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini ifade eden Savaş, "Gerek yenilikçi arkadaşlarımız, gerek önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan arkadaşlarımız bir bütünlük içerisinde hem davalarına hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine hem de Türkiye'nin geleceğine sahip çıksınlar. Bir bütün olarak CHP dimdik ayakta olsun ve hızlı bir şekilde toparlanıp Türkiye'yi yönetebilecek kabiliyette olduğunu hissettirsin. Bu karar bizim için bugün sevinç günü değil, bizim için sorumlulukların en üst seviyeye çıktığı karar günü olarak algılıyorum. CHP'ye üye arkadaşlarımız, CHP'ye gönül veren arkadaşlarımız da bugün bir umudun yeşerdiği ve sorumlulukların arttığı gün olarak bu konuyu addetsin ve sahiplensin.” dedi.