CHP kurultayına ilişkin mahkemenin verdiği kararın ardından kamuoyunda sıkça duyulan “mutlak butlan” kavramı gündemin en çok merak edilen başlıklarından biri haline geldi. Hukuki bir terim olan mutlak butlan, ilk bakışta karmaşık görünse de aslında anlamı oldukça net.

Mutlak Butlan Ne Demek?

En basit ifadeyle mutlak butlan, yapılan bir işlemin en başından itibaren geçersiz sayılması anlamına geliyor. Yani hukuk, o işlemi “yok hükmünde” kabul ediyor. Bunu günlük hayattan örnekle anlatmak gerekirse; ehliyeti olmayan bir kişinin resmi araç kullanması ya da yetkisi olmayan bir kişinin resmi karar vermesi gibi… İşlem yapılmış görünse bile hukuken geçerli kabul edilmiyor.

“İptal” ile Farkı Ne?

Mutlak butlan ile normal iptal kararı arasında önemli bir fark bulunuyor.

İptal kararında: İşlem geçerlidir ancak sonradan mahkeme kararıyla sona erer.

İşlem geçerlidir ancak sonradan mahkeme kararıyla sona erer. Mutlak butlanda: İşlem en başından beri hiç geçerli olmamış sayılır.

Yani burada “karar bozuldu” değil, “o karar aslında hiç olmamış kabul edildi” deniliyor.

Neden Verilir?

Mutlak butlan kararı genellikle çok ağır hukuka aykırılık durumlarında gündeme gelir.

Örneğin:

Hile

Baskı

Yetkisiz işlem

Kamu düzenine aykırılık

Demokratik usullerin ihlali

Kanunun emredici hükümlerine aykırı hareket edilmesi

gibi durumlarda mahkemeler bu değerlendirmeyi yapabilir.

CHP Kararında Ne Anlama Geliyor?

CHP kurultayına ilişkin verilen kararda mahkeme, delegelerin özgür iradesinin etkilendiği, gizli oy ilkesinin ihlal edildiği ve parti içi demokratik sürecin zarar gördüğü kanaatine vardı. Bu nedenle kurultay sadece iptal edilmedi; hukuken baştan itibaren geçersiz kabul edildi.

Bu da, kurultay sonrası alınan kararların hukuki dayanağının tartışmalı hale gelmesi anlamına geliyor.