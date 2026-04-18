Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, ihbarın ardından hızla bölgeye intikal ederek kontrollü bir şekilde müdahalede bulundu.
Profesyonel ekipler, dikkatli ve titiz çalışmaları sonucunda yılanı zarar vermeden yakaladı.
Mahalle sakinlerinin tedirgin bakışları arasında gerçekleştirilen operasyon başarıyla sonuçlanırken, yakalanan yılan doğal yaşam alanına geri bırakıldı.
Olayın ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi takdir topladı.
Yetkililer, benzer durumlarla karşılaşılması halinde vatandaşların panik yapmadan ilgili birimlere haber vermeleri gerektiğini hatırlattı.