Kahramanmaraş’ta uzun süredir gündemde olan Kuzey Çevre Yolu Projesi’nde yeni bir aşamaya geçildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte, proje güzergâhında bulunan taşınmazlar ve üzerindeki yapılar için acele kamulaştırma süreci başlatıldı.

Karara göre, projenin tamamlanabilmesi amacıyla Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri sınırları içerisinde kalan ve yol güzergahına denk gelen taşınmazlar ile bu alanlardaki müştemilatların, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına hükmedildi.

Hangi Mahalleri Kapsıyor?

Yeni karara göre Kuzey Çevre Yolu Projesi kapsamında acele kamulaştırma uygulanacak alanlar; Onikişubat ilçesinde Hasancıklı, Kılavuzlu, Üngüt, Pınarbaşı, Serintepe, Fatih, Tavşantepe, Mağralı ve Yörükselim mahallelerini kapsarken, Dulkadiroğlu ilçesinde ise Gazipaşa, Dereli, Sarıkaya, Göllü Güneşevler, Ulutaş ve Dereköy mahallelerini kapsıyor.

Amaç: Projeleri Hızlandırmak

Alınan acele kamulaştırma kararlarının temel amacı, büyük ölçekli ulaşım projelerinde yaşanan gecikmeleri önlemek ve yatırımların daha hızlı tamamlanmasını sağlamak olarak öne çıkıyor.

Kahramanmaraş'ta Kuzey Çevre Yolu’nun tamamlanmasıyla birlikte ulaşım konforunun artırılması ve şehir içi yoğunluğun azaltılması bekleniyor.