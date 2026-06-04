Sarıgüzel Mahallesi Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkisinde 28 Mayıs’ta balık tutarken dengesini kaybederek suya düşen Aktaş için başlatılan arama kurtarma çalışmaları günlerdir devam ediyordu.

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri ile çevre illerden gelen destek ekipleri bölgede yoğun çalışma yürüttü. Dron destekli aramalarda nehir boyunca tarama yapılırken, ekiplerin çalışmaları sonucunda Aktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.