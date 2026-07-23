Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım ağını daha güçlü ve modern hale getirmek amacıyla sürdürdüğü yol yatırımları aralıksız şekilde sürdürüyor.

Şehrin ekonomisinde önemli bir yer tutan ticaret merkezlerinden Toptancılar Sitesi’nde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda asfalt mesaisi gece saatleri boyunca kesintisiz sürdürülüyor. 30 Milyon TL’nin üzerinde yatırımla 10 bin ton sıcak asfaltın serileceği arterlerde altyapı ve inşa faaliyetleri sırasında bozulan yollar birer birer modernize ediliyor.

Alanda gerçekleştirilen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak bölge esnafı ve vatandaşların hizmetine sunulması için sahada yoğun mesai harcanıyor. Ulaşım konforunun artırılacağı Toptancılar Sitesi’nde yol yatırımının tamamlanması ile birlikte bölgenin ekonomik dinamizmine de önemli katkılar sağlanmış olacak.