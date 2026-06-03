Reha Muhtar Hayatını Kaybetti

Türk televizyonculuğunun tanınmış isimlerinden, gazeteci ve haber sunucusu Reha Muhtar'dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Muhtar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kalp Yetmezliği Nedeniyle Tedavi Görüyordu

Edinilen bilgilere göre Reha Muhtar, Bodrum'daki evinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kalp yetmezliği teşhisi konulan Muhtar'ın sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan deneyimli gazeteci ve televizyoncudan bugün sabah saatlerinde acı haber geldi. Reha Muhtar'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Türk Televizyonculuğuna Damga Vurdu

1990'lı ve 2000'li yıllarda sunduğu ana haber bültenleri ve hazırladığı televizyon programlarıyla geniş kitlelere ulaşan Reha Muhtar, Türk medya tarihinin en dikkat çeken isimlerinden biri olarak hafızalarda yer edindi.

Kendine özgü sunum tarzı ve yorumlarıyla uzun yıllar televizyon ekranlarının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Muhtar, medya dünyasında önemli bir iz bıraktı.

2024 Yılında Beyin Kanaması Geçirmişti

Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024 tarihinde evinde düşerek beyin kanaması geçirmiş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Uzun süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Muhtar, son dönemde yeniden sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı.

Sevenlerini Yasa Boğdu

66 yaşında hayatını kaybeden Reha Muhtar'ın vefatı, medya dünyasında ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Muhtar'ın ailesi, yakınları ve meslektaşları taziye mesajları paylaşırken, cenaze programına ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Medya Dünyasının Unutulmaz İsmi

Uzun yıllar boyunca televizyon ekranlarında görev yapan Reha Muhtar, haber sunuculuğu ve televizyon programcılığı alanındaki çalışmalarıyla Türk basın tarihinde önemli bir yere sahip oldu.

Televizyonculuk kariyerinde milyonlarca izleyiciye ulaşan Muhtar, medya dünyasında bıraktığı izlerle hatırlanmaya devam edecek.