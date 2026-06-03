Küresel enerji piyasalarında yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükselmesi ve petrol fiyatlarındaki artış, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıdı.

Önceki gün yapılan indirimin ardından akaryakıt fiyatları bu kez zam haberiyle gündeme geldi.

Benzin ve Motorine Zam Geldi

3 Haziran Çarşamba günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 1 lira 88 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 93 kuruş zam yapıldı.

Ancak uygulanan eşel mobil sistemi nedeniyle zamların tamamı pompa fiyatlarına yansımadı.

Bu kapsamda;

Benzin fiyatına 47 kuruş,

Motorin fiyatına 98 kuruş

artış yansıdı.

Büyükşehirlerde Güncel Akaryakıt Fiyatları

Zam sonrası akaryakıt fiyatları birçok ilde yeniden değişti.

Benzin Fiyatları

İstanbul: 63,31 TL

Ankara: 64,42 TL

İzmir: 64,70 TL

Doğu illeri ortalaması: 66,07 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul: 66,17 TL

Ankara: 67,44 TL

İzmir: 67,71 TL

Doğu illeri ortalaması: 69,19 TL

Petrol Fiyatlarındaki Artış Etkili Oldu

Uzmanlar, zamların temel nedeninin uluslararası piyasalarda yükselen brent petrol fiyatları olduğunu belirtiyor.

ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimin enerji piyasalarında arz endişelerini artırdığı, bunun da petrol fiyatlarını yukarı yönlü etkilediği ifade ediliyor.

Eşel Mobil Sistemi Nasıl İşliyor?

Hükümet tarafından uygulanan eşel mobil sistemi, petrol fiyatlarındaki yükselişlerin vatandaşlara doğrudan yansımasını sınırlandırmayı amaçlıyor.

Sistem kapsamında akaryakıt ürünlerinde oluşan fiyat artışlarının bir bölümü Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanıyor.

Bu sayede oluşan zamların tamamı pompaya yansımıyor ve fiyat artışlarının vatandaş üzerindeki etkisi azaltılıyor.

Gözler Petrol Piyasasında

Enerji uzmanları, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında yaşanacak hareketliliğin akaryakıt fiyatlarını belirlemeye devam edeceğini ifade ediyor.

Özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel enerji arzına ilişkin haber akışı, akaryakıt fiyatlarında yeni değişikliklerin yaşanabileceğine işaret ediyor.