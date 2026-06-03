Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan gelişmeler siyaset gündemindeki yerini korurken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu belirtilen yeni Merkez Yönetim Kurulu listesi kamuoyuyla paylaşıldı.

Parti Sözcülüğü görevine getirildiği belirtilen Müslim Sarı, düzenlediği basın açıklamasında yeni MYK üyelerini duyurdu.

Müslim Sarı: "Bugün Saat 14.00'te Açıklama Yapacağız"

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, yaptığı açıklamada yeni yönetimin ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirterek "Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin ayrıntılı açıklamalarımız, yarın (03 Haziran Çarşamba) saat 14:00’da Genel Merkezimizde düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni MYK'da Kimler Yer Alıyor?

Açıklanan listede şu isimler yer aldı:

Kemal Kılıçdaroğlu – Genel Başkan

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Açıklamaya göre ekonomi, dış politika, hukuk ve seçim işleri birimlerinin ise doğrudan genel başkana bağlı olarak çalışacağı ve danışma kurulları aracılığıyla faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu: "Ben Hesap Soracağım"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmada dikkat çeken mesajlar verdiği ifade edildi.

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Ne yapacaksınız?" sorusuna, "Ben hesap soracağım" yanıtını verdi.

"Rüşvetçilerden ve Hırsızlardan Arınacağız"

Konuşmasında parti içindeki değişim sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, "Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız. Önce CHP, sonra Türkiye arınacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları siyaset kulislerinde geniş yankı uyandırırken, CHP'de yaşanan gelişmelerin önümüzdeki günlerde de gündemin üst sıralarında yer alması bekleniyor.