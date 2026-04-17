Adalet Bakanı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada sokak çeteleri konusunda tavizsiz olduklarını söylerken bu açıklamanın ardından operasyonlar daha da sıkılaştırıldı.

Operasyonlar hız kesmeden devam ederken Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

"'Sokak çetelerine göz açtırmayacağız' demiştik. Bu sözümüzün gereğini kararlılıkla yerine getiriyoruz." diyen Bakan Gürlek “Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Bayğaralar” çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan’da Adana merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 233’ü ile 6 suça sürüklenen çocuk tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi; 216 şüpheli ile 5 suça sürüklenen çocuk tutuklandı, 17 şüpheli ile 1 suça sürüklenen çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında, örgütün suçtan elde ettiği gelirleri kaçak durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığına dair güçlü tespitler yapılmış; bu çerçevede yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi, 15 konut ile çok sayıda banka hesabına el konulmuştur” ifadelerine yer verdi.