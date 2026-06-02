İlk kaza, Kanlıdere Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikletin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı vatandaş daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Bir diğer trafik kazası ise Arsan Center Kavşağı’nda yaşandı. İki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Polis ekipleri her iki kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.