Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinliğe AKEDAŞ Elektrik DAĞITIM A. Ş. Genel Müdürü Muharrem Kalkan, AKEDAŞ Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Kutlay Paksoy şirket yöneticileri, direktörler, birim müdürleri ve çok sayıda personel katıldı. Programda çalışanlar birbirleriyle bayramlaşarak iyi dileklerini paylaşırken, samimi görüntüler oluştu.

Bayramlaşma programında konuşan yöneticiler, kurumun başarısında çalışanların özverili çalışmalarının büyük pay sahibi olduğunu belirterek tüm personelin Kurban Bayramı’nı kutladı. Çalışanlara emeklerinden dolayı teşekkür eden yöneticiler, aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kurum içi iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayan programda, ekip ruhunun ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmenin önemi vurgulandı. Bayramların, toplumsal birlikteliğin yanı sıra kurumlar içerisindeki aidiyet duygusunu da pekiştirdiğine dikkat çekildi.

AKEDAŞ çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği bayramlaşma programı, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ve hatıra fotoğraflarının çekilmesinin ardından sona erdi.