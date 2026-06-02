Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük özveriyle hazırladığı birbirinden değerli eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. El emeği ve göz nurunun adeta sanatla buluştuğu sergide, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar geniş bir yelpazede hazırlanan çalışmalar dikkat çekti.

Sim sırma işlemelerden zarif nakışlara, birbirinden renkli ve özgün kıyafet tasarımlarından dekoratif tablolara kadar birçok eser ziyaretçilerden tam not aldı.

Serginin en dikkat çeken bölümlerinden birini ise geri dönüşüm ve çevre bilincini ön plana çıkaran sıfır atık ürünleri oluşturdu. Atık malzemelerin ustalıkla yeniden hayat bulduğu çalışmalar, hem estetik görünümleri hem de çevresel farkındalık mesajlarıyla büyük ilgi gördü.

Kursiyerlerin aylar süren emeklerinin sergilendiği etkinlikte, halk eğitiminin bireylerin kişisel gelişimine, mesleki beceriler kazanmasına ve üretime katılmasına sunduğu katkılar bir kez daha gözler önüne serildi. Ziyaretçiler, sergilenen eserleri incelerken kursiyerlerin yeteneklerine ve ortaya koydukları titiz çalışmalara hayran kaldı.

Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi'nin geleneksel yılsonu sergisi, öğrenmenin yaşının olmadığını bir kez daha ortaya koyarken, üretkenliğin, sanatın ve emeğin en güzel örneklerini Kahramanmaraşlılarla buluşturdu.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın ruhuna uygun olarak düzenlenen etkinlik, eğitimden sanata uzanan güçlü bir başarı hikâyesine dönüştü.