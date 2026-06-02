Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Akın Gürlek, yargı mensupları, birim amirleri, HSK üyeleri, Bakanlık ve HSK personeliyle bayramlaştı.

Adalet Bakanlığı'nda, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde bayramlaşma töreni düzenlendi.

Törene ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yapan Gürlek, birlik ve dayanışma içerisinde sağlık, huzur ve afiyetle daha nice bayramlara erişmeyi diledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda, Türkiye'nin huzurlu ve güvenli yarınları için adalet teşkilatıyla var gücüyle çalışacaklarını vurgulayan Gürlek, personele kolaylık ve başarı dileğinde bulundu.

HSK'daki bayramlaşma töreninde ise HSK üyeleri ve personeliyle bir araya gelen Bakan Gürlek, adalet hizmetlerinin etkin, hızlı ve güven veren bir şekilde yürütülmesi için büyük bir özveriyle görev yaptıklarını belirterek, tüm yargı mensuplarına ve personele kolaylıklar diledi.