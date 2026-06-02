İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Buca Belediyesi ve bağlı iştiraklerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gözaltı daha gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan belediye iştiraki yöneticisi K.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Bu gelişmeyle birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sayısı 54'e yükseldi.

Belediye Başkanı da Gözaltına Alınmıştı

Soruşturma kapsamında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, eski Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, belediye başkan yardımcıları, eski CHP ilçe yöneticileri, belediye iştiraklerinin yöneticileri ve çalışanları ile bazı firma sahipleri ve müteahhitlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem başlatılmıştı.

Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İzmir başta olmak üzere Ankara, Erzincan ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyonlar düzenlenmişti.

62 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada toplam 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği açıklanmıştı.

Şüphelilerden 3'ünün halen cezaevinde bulunduğu, yurt dışında olduğu belirlenen 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve firari durumdaki 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmada Hangi İddialar Yer Alıyor?

Soruşturma dosyasında belediye yönetimi, imar birimleri, iştirak şirketleri ve bazı müteahhitleri kapsayan çok sayıda iddia bulunuyor.

Dosyada yer alan başlıca suçlamalar arasında:

Usulsüz imar işlemleri,

Rüşvet karşılığında kat ve daire artışları,

Ruhsat ve yapı kullanma izinlerinde usulsüzlük, Diyarbakır'da seyir halindeyken alev alan minibüs kullanılamaz hale geldi İçeriği Görüntüle

Belediye iştiraklerine ait kredi kartlarının kişisel harcamalarda kullanılması,

"Bankamatik memur" uygulamaları,

Doğrudan temin ve ihale usulsüzlükleri

bulunduğu öne sürülüyor.

Rüşvet İddiaları İnceleniyor

Soruşturma kapsamında bazı müteahhitlerin projelerindeki aykırılıkların görmezden gelinmesi amacıyla belediye görevlilerine çeşitli ödemeler yaptığı iddiaları da araştırılıyor.

Savcılık kaynaklarına göre, söz konusu ödeme trafiğinin bazı çevrelerde "sorun çözme" veya "erteleme" anlamında farklı ifadelerle anıldığı yönündeki iddialar da soruşturma dosyasında yer alıyor.

Emniyetteki İşlemler Sürüyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü ve yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtiliyor.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.