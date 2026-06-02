Gerçekleştirilen görüşmede, Kahramanmaraş’ta devam eden eğitim yatırımları ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı. Kentteki eğitim altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, yeni okul yatırımları ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Milletvekilleri, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından eğitim alanında yürütülen çalışmaların son durumu hakkında Bakan Tekin ile görüş alışverişinde bulunurken, Kahramanmaraş’ın eğitim alanındaki ihtiyaç ve taleplerini de gündeme getirdi.

Ziyarette, öğrencilerin daha modern ve güvenli eğitim ortamlarında öğrenim görmesini sağlayacak projeler ile devam eden yatırımların süreçleri değerlendirildi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Bakan Yusuf Tekin’e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, Kahramanmaraş’ın eğitim altyapısının güçlendirilmesi için iş birliği içerisinde çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Görüşmenin, kentteki eğitim yatırımlarının hızlandırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.