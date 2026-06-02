Olay, 28 Mayıs Perşembe günü Sarıgüzel Mahallesi'nde bulunan Ceyhan Nehri Savruk Şelalesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Selman Aktaş, akrabalarıyla birlikte balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek suya düştü. Aktaş'ın gözden kaybolmasının ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler Sabahın İlk Saatlerinde Yeniden Çalışmalara Başladı

Kayıp ihbarının ardından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri, altıncı gününde de aralıksız sürüyor. Sabahın erken saatlerinde yeniden bölgeye gelen ekipler, nehir boyunca detaylı tarama çalışması gerçekleştirdi.

Çok Sayıda Kurum Seferber Oldu

Arama çalışmalarına;

AFAD ekipleri,

Jandarma Arama Kurtarma (JAK),

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri,

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekipleri

katılıyor.

Yaklaşık 20 kişilik ekip, hem su altında hem de nehir çevresinde çalışmalarını sürdürüyor.

Dron Destekli Arama Yapılıyor

Arama faaliyetlerinde teknolojik imkanlardan da yararlanılıyor. Bölge, dronlarla havadan taranırken, dalgıç ekipler de nehir içerisinde belirlenen noktalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, nehrin akış yönü ve çevresindeki alanlarda taramalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Umutlu Bekleyiş Devam Ediyor

Selman Aktaş'ın yakınları ise bölgede gelecek iyi haberi bekliyor. Yetkililer, arama çalışmalarının sonuç alınana kadar kesintisiz şekilde devam edeceğini belirtti.

Kayıp vatandaşı bulmak için yürütülen çalışmaların bölgedeki tüm imkanlar kullanılarak sürdürüldüğü bildirildi.