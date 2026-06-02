Andırın’da etkili olan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışların ardından bölgedeki çalışmalar titizlikle sürdürüyor. Bölgede teyakkuz halinde olan ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması adına sahada yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, kırsal mahallelerde meydana gelen yol bozulmaları, zemin kaymaları ve altyapı kaynaklı hasarlar tek tek tespit edilerek gerekli müdahaleler gerçekleştiriyor. Yağışların etkisiyle zarar gören ulaşım ağlarını onararak vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamaya çalışıyor.

Heyelan Nedeniyle Kapanan Yollara Anında Müdahale

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, yoğun yağışların ardından meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleri ve teknik personelle sahada titizlikle çalışan ekipler, yollara sürüklenen kaya, toprak ve diğer malzemeleri temizleyerek ulaşımın normale dönmesini sağlıyor.

Riskli Bölgelerde Sürekli Takip

Yağışların devam etme ihtimaline karşı önleyici tedbirlerini de sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yerleşim alanlarına yakın bölgelerde oluşabilecek heyelan risklerini yakından takip ediyor. Risk taşıyan noktalarda düzenli kontroller gerçekleştirilirken, olası tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemleri de alınmaya devam ediyor.