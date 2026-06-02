Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında yürüttüğü çalışmalarla gençlerin akademik başarılarına katkı sağlamaya devam ediyor. Sınava hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçlarını merkeze alan Büyükşehir Belediyesi, sınav sürecinde gençlere daha verimli çalışma imkânı sunmak için şehir genelindeki eğitim yatırımlarını etkin şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, şehrin gençlik markası Pusula Maraş başta olmak üzere, merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren Büyükşehir’e ait 21 kütüphane yılda ortalama 320 bin öğrenciye hizmet veriyor.

Sessiz Düzenli ve Konforlu Kütüphaneler

Deneme sınavları, eğitici seminerler ve rehberlik hizmetleriyle sınav sürecine destek olan Büyükşehir Belediyesi, sessiz düzenli ve konforlu kütüphaneleri ile öğrencilere ders çalışma imkânı sunuyor. 20 - 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve 13 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) sayılı günler kala öğrenciler, belediye tarafından sunulan bu olanaklardan memnuniyetle faydalanıyor.

Pusula Maraş Öğrencilerin Yanında

Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş da LGS ve YKS maratonunda öğrencilere önemli destekler sağladı. 11 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen 6 YKS denemesini öğrencilerle buluşturuldu. Aynı zamanda şehir genelinde 4 farklı merkezde YKS ve LGS kursları açılarak bin 500’e yakın öğrenci kurslardan faydalandı.

Gençlere Rehberlik ve Koçluk Desteği

Büyükşehir Belediyesi ve Pusula Maraş, 6 farklı gençlik merkezi ve kütüphanede, öğrenci koçluğu ve rehberliği sistemi ile yüzlerce öğrencinin yanında oldu. Geçtiğimiz yıl Büyükşehir merkezlerinde sınava hazırlanan 27 öğrenci, ilk 100 bine girerek büyük bir başarı elde etti.

NFK’nın Dönüşümüyle Dünya Standardında Ortam Oluşacak

Kahramanmaraş’ta yıllarca kültür ve sanatın kalbi olan Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nin yerinde dönüşümünün tamamlanması ile gençler modern kütüphane ortamına kavuşacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda NFK Kültür Merkezi yerinde dönüşerek, ders çalışan öğrenciler için adeta sınav hazırlık üssü haline gelecek. Kütüphane ve çalışma salonlarının kapasitesi 3 kat artacak.