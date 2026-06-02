Edinilen bilgilere göre, bahçesinde sürüm çalışması yapan bir vatandaşın kullandığı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kaza sırasında soğukkanlılığını koruyan sürücü, traktörün devrildiğini fark edince son anda araçtan atlayarak kurtuldu. Uçuruma yuvarlanan traktör kullanılamaz hale gelirken, sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Çevrede bulunan vatandaşların yardıma koştuğu olayda büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Bölge sakinleri, sürücünün son anda traktörden atlamasının olası bir can kaybını önlediğini belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, mahalle sakinleri sürücüye geçmiş olsun dileklerini iletti.