Özel Kipaş Eğitim Kurumları Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda öğrenciler, eserlerini ilgiyle okudukları yazar Göktuğ Canbaba ile tanışma ve kitapları hakkında sohbet etme fırsatı buldu. Yazar Canbaba, yazarlık yolculuğunu, kitaplarının ortaya çıkış hikâyelerini ve edebiyata dair deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Programda konuşan Özel Kipaş Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Onur Özdemir, öğrencilerin yazarlarla bir araya gelmesinin kitap okuma alışkanlıklarını güçlendirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin çocukların edebiyata olan ilgisini artırdığını ifade etti.

Özel Kipaş Ortaokulu Müdürü Mücahit Dağdelen ise öğrencilerin akademik başarılarının yanında kültürel ve sosyal gelişimlerine de önem verdiklerini vurgulayarak, yazar buluşmalarının öğrencilerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Yoğun ilgi gören etkinlikte öğrenciler, merak ettikleri soruları doğrudan yazara yöneltme imkânı bulurken, program samimi ve keyifli anlara sahne oldu. Söyleşinin ardından öğrenciler, yazar Göktuğ Canbaba’ya kitaplarını imzalattı ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik, yazar Canbaba’ya teşekkür plaketi takdim edilmesinin ardından sona erdi.