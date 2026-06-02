Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik vizyon projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Başkan Fırat Görgel’in liderliğinde sürdürülen çalışmalar kapsamında şehrin sosyal yaşamına yeni bir dinamizm kazandıracak olan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi’nin 4 bin metrekarelik kapalı alanındaki inşa çalışmaları tüm hızıyla sürdürülüyor. Yamaçtepe Mahallesi’nde 370 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen proje, donanım ve kapasiteyle Kahramanmaraş’ın yanı sıra Türkiye’nin de dikkat çeken gençlik yatırımları arasında yer alıyor.

Her Yönüyle Gençlere Hitap Edecek

Modern mimari anlayışla tasarlanan Gençlik ve Spor Merkezi, gençlerin farklı ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabilecek şekilde planlandı. Spor, kültür, sanat ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getiren proje sahne ve gösteri alanları, tiyatrodan söyleşilere, konserlerden çeşitli kültürel etkinliklere kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapacak. Proje kapsamında planlanan eğitim ve atölye alanları, gençlerin ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilmelerine imkân tanıyacak.

Sporcular İçin Modern Ortam

Gençlik ve Spor Merkezi, sporcuların ihtiyaçlarına cevap verecek modern donatılarıyla da gençlere hitap edecek. Spor faaliyetlerinin verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan destek birimleri, antrenman ve organizasyon süreçlerinin daha profesyonel bir ortamda gerçekleştirilmesine imkân sağlayacak. Tesis içerisinde oluşturulan teknik alanlar ve sporcu kullanımına yönelik bölümler sayesinde hem amatör hem de profesyonel sporcular için uygun bir çalışma ortamı sunulacak.

Sosyal Yaşamın Yeni Adresi Olacak

Projede yer alan geniş ortak kullanım alanları, dinlenme bölümleri ve sosyal mekânlar, merkezi günün her saatinde canlı tutacak unsurlar arasında yer alıyor. Vatandaşların bir araya gelebileceği bu alanlar, tesisin komple bir alan olmasına olanak tanıyacak. Kafeteryalar, bekleme alanları ve sosyal bölümler sayesinde ziyaretçiler keyifli vakit geçirebilecek, gençler ise güvenli ve modern bir ortamda sosyalleşme imkânı bulacak.