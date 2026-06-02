Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde düzenlenecek festival, 4 – 7 Haziran tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Her yaştan ziyaretçiye hitap edecek etkinlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi de çevre alanındaki çalışmalarını geniş kitlelere anlatma fırsatı bulacak.

Kahramanmaraş'ın Çevre Yatırımları Vitrine Çıkacak

Çevre koruma, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında önemli projelere imza atan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, festivalde sıfır atık yönetimi konusunda ortaya koyduğu başarılı uygulamaları sergileyecek.

Büyükşehir Belediyesinin son yıllarda hayata geçirdiği çevre yatırımları ve geri dönüşüm projeleri, ziyaretçilere detaylı şekilde tanıtılacak.

Modern Atık Yönetim Sistemleri Tanıtılacak

Festival kapsamında Kahramanmaraş'ın çevre alanında gerçekleştirdiği yatırımlar arasında yer alan;

Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi,

Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi,

Kürtül Entegre Katı Atık Tesisi,

Katı Atık Transfer İstasyonları,

Karbon Yutak Alanı,

Sıfır Atık Bilinçlendirme Eğitimleri,

Elektrikli araç şarj istasyonları

ziyaretçilere aktarılacak.

Yeşil Dönüşüm Vurgusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, festivalde yalnızca mevcut yatırımlarını değil, çevre odaklı gelecek vizyonunu da paylaşacak.

"Yeşil Dönüşüm" anlayışı doğrultusunda sürdürülen çalışmalarla hem çevrenin korunması hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakılması hedefleniyor.

Türkiye'nin Örnek Şehirlerinden Biri

Sıfır atık yönetimi, geri dönüşüm uygulamaları ve çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim faaliyetleriyle dikkat çeken Kahramanmaraş, çevre alanındaki başarılı çalışmalarıyla Türkiye'de örnek gösterilen şehirler arasında yer alıyor.

Festival süresince belediye standında gerçekleştirilecek tanıtımlar sayesinde Kahramanmaraş'ın çevre yatırımları ve sürdürülebilir şehircilik vizyonu binlerce ziyaretçi tarafından yakından incelenecek.

Çevre dostu projeleriyle dikkat çeken Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Festivali'nde şehrin çevre alanındaki dönüşüm hikâyesini tüm Türkiye'ye anlatacak.