Türkoğlu İlçe Stadyumu’nda oynanan şampiyonluk mücadelesinde Avanoğlu Spor, Beyoğlu 6 Şubat Spor’u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada ve tribünlerde gerginlik yaşandı.

İddiaya göre, maçın sona ermesiyle birlikte başlayan sözlü tartışmalar kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Oyuncular, teknik heyetler ve taraftarların da karıştığı olaylar nedeniyle stadyumda arbede yaşandı.

Yaşanan kavga sırasında çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilirken, olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleler olay yerinde yapılırken, bazı kişilerin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Güvenlik güçleri yaşanan olaylara müdahale ederek tarafları ayırırken, stadyum ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olaylarla ilgili inceleme başlatılırken, yaşanan kavganın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.