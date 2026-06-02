Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Mayıs ayında da vatandaşların güvenliği için özverili bir mücadele ortaya koydu. Şehir genelinde meydana gelen yangınlardan trafik kazalarına, su baskınlarından çeşitli kurtarma operasyonlarına kadar çok sayıda olaya müdahale eden Büyükşehir İtfaiyesi, hızlı ve koordineli çalışmalarıyla olası can ve mal kayıplarının önüne geçti.

Modern araç filosu ve teknik ekipmanları ile alanında eğitimli personeli sayesinde şehrin dört bir yanında kesintisiz hizmet veren Büyükşehir İtfaiyesi; 23 şube, 398 personel ve 76 araç ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mayıs ayında 191 yangın, 54 trafik kazası, 13 su baskını, 4 boğulma ve 554 diğer itfai olaya müdahale etti.

Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları Kesintisiz Sürdürüldü

İtfaiye Dairesi Başkanlığı, çalışmalarını eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile kesintisiz sürdürdü. Bu kapsamda, Mayıs ayında kamu kurumları, okullar ve özel kuruluşlarda düzenlenen eğitim ve tatbikatlarla 882 kişiye yangın güvenliği, acil durumlarda doğru davranış biçimleri ve ilk müdahale yöntemleri konusunda bilgi verildi. Şehrin güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olan Büyükşehir İtfaiyesi, güçlü altyapısı, deneyimli personeli ve hızlı müdahale kabiliyetiyle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Ekipler 7 Gün 24 Saat Görev Başında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Güçlü personel yapımız, modern araç filomuz ve yaygın hizmet ağımız sayesinde şehrimizin her noktasında vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. 23 şube, 398 personel ve 76 araçtan oluşan güçlü kadromuz ile şehrimizin geniş coğrafyasında hızlı müdahale kapasitemizi artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.