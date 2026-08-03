Daha 17 Oyuncuları Kimdir? İşte Kanal D’nin Sevilen Dizisinin Tam Oyuncu Kadrosu

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan ve Bodrum’da çekilen "Daha 17" dizisi, gerek duygusal hikayesi gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla yaz sezonunun en çok konuşulan yapımları arasında yerini aldı. Yönetmen koltuğunda Emre Kabakuşak'ın oturduğu dizide, genç yetenekler ile usta oyuncuların sergilediği performans izleyiciden tam not alıyor.

Peki, Daha 17 oyuncuları kimler? Dizide hangi oyuncu hangi karaktere hayat veriyor? İşte Kanal D’nin iddialı dizisi Daha 17 oyuncu kadrosu ve detaylar!

Daha 17 Konusu Nedir?

Yurtlarda büyüyen 17 yaşındaki Aras’ın kayıp kardeşini bulma mücadelesini ve etrafında şekillenen sürükleyici aile ile aşk bağlarını konu alan Daha 17, Bodrum'un görsel şölen sunan atmosferinde çekiliyor.

Daha 17 Oyuncuları ve Karakter Analizi

Genç ve deneyimli isimleri harmanlayan Daha 17 dizisinin kadrosunda şu isimler öne çıkıyor:

Çağan Efe Ak (Aras): Yetiştirme yurdunda büyüyen ve kardeşini arama yolculuğuna çıkan 17 yaşındaki Aras karakterine hayat veriyor. Genç oyuncu, sergilediği performansla izleyiciden büyük beğeni topluyor.

Nesrin Cavadzade: Türk televizyonlarının başarılı ve deneyimli yüzlerinden Nesrin Cavadzade, dizinin ana taşıyıcı karakterlerinden biri olarak kadroda yer alıyor.

Armağan Oğuz & Dilara Aksüyek: Derinlikli karakter anlatımları ile hikayenin kilit noktalarında rol oynuyorlar.

Cemal Toktaş & Hakan Meriçliler: Dizinin usta oyuncu kadrosunu güçlendiren tecrübeli isimler arasında bulunuyor.

Melis Babadağ & Çağdaş Onur Öztürk: Karakter dinamikleriyle dizinin dramatik yönünü öne çıkarıyorlar.

Daha 17 Tam Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?

Dizinin geniş ve iddialı oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Çağan Efe Ak

Nesrin Cavadzade

Armağan Oğuz

Dilara Aksüyek

Cemal Toktaş

Hakan Meriçliler

Ceren Ayruk

Ata Yaşat

Çağdaş Onur Öztürk

Melis Babadağ

Helin Elveren

Bülent Seyran

Deniz Ali Cankorur

Ezgi Dalgıç

Berra Ahsen Uslu

Batuhan Mora

Efe Musa Mahir Ünal "Üç Harem" Sergisinin Açılışında Konuştu İçeriği Görüntüle

Ahmet Can Özer

Güneş Hayat

Daha 17 Nerede Çekiliyor?

Kanal D’nin iddialı yapımı Daha 17, Muğla’nın dünyaca ünlü tatil beldesi Bodrum’da çekilmektedir. Eşsiz doğası ve sahil manzaralarıyla diziye görsel bir zenginlik katmaktadır.