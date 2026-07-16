A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) sahnesinde dev bir zafere daha imza attı. Turnuvanın üçüncü haftasındaki ilk maçında, deplasmanda ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelen ay-yıldızlı ekibimiz, baştan sona üstün götürdüğü mücadeleden 3-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.

Sırp taraftarların yoğun desteğiyle sahaya çıkan rakibi karşısında oyun disiplininden bir an olsun kopmayan milliler, parkeden zaferle ayrılarak gücünü bir kez daha kanıtladı.

Filenin Efeleri Milletler Ligi’nde Engel Tanımıyor

Milletler Ligi’ndeki yükselişini sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bu sonuçla birlikte turnuvadaki 6. galibiyetini hanesine yazdırmış oldu. İstikrarlı grafiğiyle dikkat çeken ay-yıldızlılar karşısında direnemeyen Sırbistan ise bu turnuvadaki 5. mağlubiyetini alarak ağır bir darbe aldı. Millilerimizin etkili servisleri ve blok duvarları, Sırp hücumlarını adeta etkisiz hale getirdi.

Yeni Rota Ukrayna: Dev Maç Yarın!

Sırbistan galibiyetiyle moral depolayan ve turnuvadaki iddiasını güçlendiren Filenin Efeleri, nefes kesen maratona ara vermeden devam edecek. Üçüncü etap müsabakaları kapsamında ay-yıldızlı ekibimiz, ikinci maçında yarın (17 Temmuz Cuma) parkeye çıkacak.

Milli takımımızın bu etapta karşılaşacağı yeni rakibi ise Ukrayna olacak. Sporseverleri ekran başına kilitleyecek olan bu kritik mücadele, Türkiye saati ile 17.30’da başlayacak. Tüm Türkiye, Filenin Efeleri'nin Ukrayna karşısında da aynı üstün oyunu sergileyerek galibiyet serisini sürdürmesini bekliyor.