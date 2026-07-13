Kahramanmaraş İstiklalspor Sezonu Evinde Açıyor: İşte İlk Rakibimiz

Kahramanmaraşlı futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği gün geldi ve Nesine 2. Lig’de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından gerçekleştirildi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenen ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile kulüp başkanlarının katıldığı organizasyonda, Kahramanmaraş İstiklalspor’un rakipleri ve lig fikstürü netlik kazandı.

İlk Maç Kendi Evimizde

Yeni sezonda Kırmızı Grup’ta zirve mücadelesi verecek olan Kahramanmaraş İstiklalspor, sezonun ilk haftasında İstanbul temsilcisi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Kahramanmaraş’ta konuk edecek.

MKE Ankaragücü, Sakaryaspor ve 1461 Trabzon gibi Türk futbolunun güçlü camialarının yer aldığı Kırmızı Grup’ta ilk hafta programı adeta nefes kesecek. İşte temsilcimizin grubundaki ilk hafta eşleşmeleri:

Kahramanmaraş İstiklalspor - Beyoğlu Yeni Çarşı

Kütahyaspor - İskenderunspor

Sultan Su İnegölspor - 12 Bingölspor

MKE Ankaragücü - Ankara Demirspor

Adana 01 FK - Anagold 24Erzincanspor

1461 Trabzon FK - Sakaryaspor Kahramanmaraş’ta Suçlulara Geçit Yok! Emniyetin Haftalık Raporu Açıklandı İçeriği Görüntüle

Karacabey Belediyespor - Serikspor

Fethiyespor - 52 Orduspor

Dev Sezon 6 Eylül’de Başlıyor: İşte Kritik Tarihler

TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin’in yaptığı açıklamaya göre, Nesine 2. Lig’de bu yıl 35 takım 2 grupta kıyasıya bir şampiyonluk ve ligde kalma savaşı verecek. İstiklalspor’un sahaya çıkacağı yeni sezon 6 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.

Ligin ilk yarısı 20 Aralık 2026'da tamamlanırken, futbolcular kısa bir aranın ardından 16 Ocak 2027'de ikinci yarı için yeniden sahaya inecek. Normal sezon ise 24 Nisan 2027'de son bulacak. Yoğun maç takvimi nedeniyle ligin 12, 24 ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

Maçlar Canlı Yayınla Ekranlarda Olacak

Kahramanmaraş İstiklalspor’un şampiyonluk mücadelesindeki kritik maçları, ligin yayıncı kuruluşu olan Tivibu ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Kırmızı-beyazlı temsilcimize sakatlıklardan uzak, kupalarla dolu şanslı bir sezon diliyoruz!